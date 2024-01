​Saint-Louis : le comité régional de développement prépare les JMJ

18/01/2024 09:09

Une réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée aux préparatifs des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), prévues les 26, 27 et 28 janvier prochains, s’est tenue mercredi à la gouvernance de Saint-Louis (nord), sous la présidence du chef de l’exécutif régional, Alioune Badara Samb. Près de 30 mille jeunes venant de l’intérieur du Sénégal, mais également des autres pays, comme la Guinée, la Guinée-Bissau, et même la Mauritanie seront accueillis dans la ville tricentenaire. Le directeur des Œuvres du diocèse de Saint-Louis, Abbé Jean Laurent Preira, soutient que cet événement aura certainement un impact économique, religieux et social. Le thème de l’édition 2024 des JMJ est « Ceux qui espèrent le seigneur marchent sans se fatiguer’’.