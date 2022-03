​Saint-Louis : le Mouvement "Acces" veut ressusciter les valeurs civiques – vidéo

27/03/2022 01:19

Une nouvelle mouvance politique dénommée les Acteurs du civisme et de la citoyenneté pour l’émergence du Sénégal (ACCES) a été mise sur orbite samedi en marge d’une mobilisation à l’ENO de Saint-Louis. Portée par Mouhamadou Fadel Koné, Ingénieur en BTP, l’entité veut restaurer les valeurs civiques. « Il est impossible d’aspirer au développement sans discipline et sans citoyenneté », a indiqué le président au terme du lancement. « Nous invitons toutes les forces vives soucieuses de l’émergence du pays à nous rejoindre. Nous adressons ce message au Gouvernement et à l’opposition », a-t-il ajouté. Pour réussir son pari, ACCES veut agir sur la base. « Nous travaillons à inculquer ces idéaux à la petite enfance », a noté M. KONÉ.