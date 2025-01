​Saint-Louis : le Gouverneur magnifie le " travail de titan " des Douanes du Nord

26/01/2025 18:12

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan SALL, a présidé ce matin la célébration de la journée internationale de la Douane. L'événement, axé sur le thème : « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité », a été l'occasion de souligner les efforts remarquables des Douanes du Nord.



Al Hassan SALL a salué le « travail de titan » accompli par la subdivision nord des Douanes, mettant en avant sa contribution significative au budget de l'État. « Notre douane symbolise ce thématique de par ses résultats hautement appréciables », a-t-il déclaré.



Le Gouverneur a insisté sur le rôle crucial des Douanes dans la sécurité des frontières, affirmant que « la Douane assure une sécurité permanente aux frontières ». Il a ajouté que, « même durant la nuit, lorsque le pays repose, les agents douaniers sont activement engagés dans des patrouilles pour défendre l'économie nationale». « En termes de défense de notre économie, il n’y a pas plus valeureuse que la douane », a-t-il précisé.



Le commandant Baba DIÈYE, chef de la subdivision, a évoqué les « performances jamais égalées » enregistrées en 2024, avec un actif de plus de 14 milliards FCFA. Des résultats obtenus grâce au dévouement et au professionnalisme de son équipe.