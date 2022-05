​Saint-Louis : la DAHW renforce l’inclusion à travers l'intercommunalité – vidéo

L’hôtel de ville de la Commune de Gandon abrite un atelier de lancement du programme d’amélioration de la santé et du Bien-être des populations vulnérables des communes de l’Arrondissement de RAO pour le renforcement de la résilience communautaire. Cette rencontre de trois jours, ouverte mardi, s’inscrit dans le cadre d’un programme mis en œuvre dans 5 collectivités pilotes (Gandon, Dangalma, Sokone, Kébemer, Ndiafatte) et financé par l’organisation allemande DAHW. « L’objectif est d’engager une meilleure prise en compte du handicap dans les politiques publiques », a indiqué Mahamat CISSE, son directeur. En effet, de nombreuses personnes handicapées ont des difficultés d’intégration dans leurs familles et leurs sociétés et se plaignent de la faible application des droits qui leur sont dévolues par les dispositions juridiques et réglementaires. Pour faire face à ces difficultés, la DAHW a initié en 2018, pour une période de 3 ans, un projet dénommé « promotion des droits, participation et accès des personnes handicapées et de la lèpre aux services de santé ». Il est exécuté en collaboration avec la direction générale de l’action sociale. Pour M. CISSE, ce conclave l’objectif permettra de « faciliter l’appropriation du projet par les acteurs du développement local inclusif des quatre collectivités locales de l’arrondissement de Rao ».