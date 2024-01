​Saint-Louis : la CNES veut redynamiser ses actions.

27/01/2024 13:21

La Confédération nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) entame une mission dans la zone nord. Elle a rencontré vendredi des acteurs de Saint-Louis autour d’échanges autour de la redynamisation de ses interventions dans la ville tricentenaire. La rencontre a permis d’apprécier le niveau d’exécution des engagements pris lors des journées économiques tenues en 2017 à Saint-Louis. Pour rappel, cette initiative qui avait regroupé les régions de Saint-Louis, Matam et Louga avait pour objectif de créer de “nouveaux horizons d’investissement” et “faire découvrir aux opérateurs économiques et aux populations elles-mêmes, les potentialités des terroirs”.