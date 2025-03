​Saint-Louis, étape clé dans le parcours du procureur Abdoulaye Alioune Sylla

Le procureur Abdoulaye Alioune Sylla est devenu une figure centrale de la justice sénégalaise, surtout avec la traque des présumés crimes économiques commis sous le régime de Macky Sall. Nommé à la tête du Pool judiciaire financier (PJF) en août 2024, il s’impose rapidement comme un magistrat rigoureux et méthodique, marqué par un parcours riche et diversifié à travers les juridictions du pays, notamment Saint-Louis, une étape importante de sa carrière.