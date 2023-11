​Saint-Louis : des journées portes ouvertes dévoilent les métiers de la Senelec

23/11/2023 13:29

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) expose sa panoplie de métiers à l’occasion de journées portes auxquelles des élèves et étudiants à Saint-Louis sont conviés.



L’événement s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la Direction des Ressources humaines de cette entreprise publique, Ndèye Fatou SARR, en charge de ce département. « Nous avons besoin des meilleurs profils et d’un capital humain capital compètent », a-t-elle ajouté.



Cheikh Tidiane GUÈYE, le délégué régional, a mis l’accent sur la riche offre d’emploi de son entreprise avec une représentation de plusieurs corps de métiers. « En plus d'électriciens et de techniciens, il y a d’autres professions qui y sont exercées telles que les gestionnaires, les comptables et des plombiers dans le service d’entretien général », a-t-il assuré.