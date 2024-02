​Saint-Louis a accueilli la seconde édition du Tournoi International de Pétanque

06/02/2024 08:04

La seconde édition du Tournoi International de Pétanque a réuni ce samedi 3 et dimanche 4 février 2024 plus de 160 joueurs sénégalais et de la Mauritanie. Une délégation de joueurs venus de la France ont participé aussi à ce tournoi qui a pris fin ce dimanche. Organisé par Balacos Pétanque Club, le tournoi a eu pour parrain Alioune Badara Diop, Directeur Général de l'Office des Lacs et Cours d'eaux du Sénégal (OLAC).