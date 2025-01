​Saint-Louis : Un projet diversifie les moyens de subsistance des sinistrées de la Langue de Barbarie

20/01/2025 21:08

Cinquante femmes et quarante-cinq jeunes relogés sur les sites de Khar Yalla et Diougob ont reçu leur parchemin, lundi, à l’issue d’une formation en transformation de céréales locales, couture et coiffure. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet de résilience face aux changements climatiques, soutenu par le Rapen, le Luxembourg et la plateforme pour une justice climatique.



« L'érosion côtière a durement frappé les communautés du nord, provoquant des enjeux majeurs pour la sécurité économique et sociale des habitants (…) Il est indispensable d’appuyer ces impactés », a déclaré Fama SARR, coordonnatrice du projet et secrétaire adjointe du CLPA de Saint-Louis.



Elle a ajouté que grâce à la collaboration avec divers partenaires, il a été possible d’identifier les populations affectées et d'agir en leur faveur.



Mme SARR, également présidente de l’union locale des femmes transformatrices mareyeuses micro mareyeuses, a souligné l'importance de cette initiative.



« Il n’y avait qu’un seul métier sur la Langue de Barbarie pour les femmes, et c’était la vente de poissons. Aujourd’hui, en leur offrant la possibilité de se former sur d’autres activités génératrices de revenus, nous diversifions les moyens de subsistance », a-t-elle affirmé.