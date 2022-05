​Saint-Louis : Plaidoyer pour un appui en kits hygiéniques aux filles des collèges et lycées - vidéo

30/05/2022 08:20

Dans le cadre de la journée mondiale de la promotion de l'hygiène menstruelle, l'ONG 3D en collaboration avec le forum régional des enfants et jeunes leaders de Saint-Louis (FORJEL) lance un plaidoyer pour l’appui en kits hygiéniques au profit des jeunes filles du lycée Ameth FALL, du CEM Guinaw rails et de Médina Courses. À l’occasion de cette mobilisation présidée par l’adjoint au Préfet Amadou BA, l’accent a été mis sur les récurrents cas de déperdition scolaire et de baisses de performances éducatives encouragées par la non-disponibilité de serviettes hygiéniques. Un important lot de ces kits de protection a été distribué à cette occasion.