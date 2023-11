​Saint-Louis : Les entrepreneurs rassemblés autour d'un cadre d’interactions

10/11/2023 20:17

Dans le cadre de célébration de la semaine de l’entrepreneuriat, Saint-Louis accueille la première étape d’une campagne de réseautage, initiée par la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ). Cette plateforme veut permettre à tous les acteurs de se réunir, de maîtriser les avantages et les d’inconvénients qu’offre la zone », a renseigne Sega SY, le coordonnateur de la DER/FJ.



« Ces échanges permettront aux entrepreneurs de saisir les opportunités et d’identifier les structures de financement disponibles et capables de les accompagner », a-t-il renseigné, en ajoutant qu’il s’agit d’une « plateforme d’inter-échanger avec les différents membres de l’écosystème ».



Au final, une communauté appelée à favoriser de riches partages d’expérience entre entrepreneurs, sera créée.