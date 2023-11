​Saint-Louis : Khalidou BA lance son parti, le PAGS

20/11/2023 09:26

C’est dans son fief à Mbarigot que l’ancien adjoint au maire de la Commune de Gandon a lancé samedi le Parti d’Appui à la Gouvernance au Sénégal (PAGS). Une mise en orbite dans l’effervescence avec des représentations de plusieurs régions du pays. « Il est temps de charger de paradigme politique et d’inscrire l’action politique autour de la préservation de bien commun, de l’intérêt général et non, autour d’une aspiration individualiste », a déclaré Khalidou BA.



« Nous avons constaté qu’à chaque fois qu’une audience politique perd le pouvoir qu’il soit local ou national, elle se verse dans l’opposition et n’œuvre plus pour la bonne marche de la localité », a-t-il déploré.



« Nous avons pris exemple de notre posture ici à Gandon. Nous étions à la tête du Conseil municipal. Aujourd’hui, c’est Alpha Mamadou DIOP qui est aux commandes. Nous avons l’obligation de participer à sa pleine réussite », a ajouté ce spécialiste du développement local.



Le PAGS, ainsi propulsé, s’engage à travailler pour la promotion du civisme, de la citoyenneté, de la lutte contre la violence et l’émigration clandestine.