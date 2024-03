​Saint-Louis : Diomaye Président à l’assaut du département

16/03/2024 20:39

Après des caravanes dans la Commune, la coalition Diomaye Président change d’itinéraire et se tourne vers le département de Saint-Louis. Les leaders de partis et mouvements alliés de la plus grande mouvance de l’opposition étaient dans la zone de Mpal, ce samedi. Le professeur Mary Teuw NIANE, le colonel Abdou Karim KÉBÉ ont participé à cette descente. Elle a pris son « ndogou » à Rao avec la jeunesse patriotique avant de piquer vers Gandon.