​Saint-Louis : Counterpart International équipe l’école maternelle de Ngalèlle – vidéo

25/03/2022 21:49

Après la construction de deux nouvelles salles et des latrines pour l’école maternelle de Ngalèlle, Conterpart international poursuit son appui en faveur de cet établissement. L’ONG a offert vendredi un lot de matériels pédagogiques à l’équipe pédagogique et aux enfants. Cette dotation intervient à la suit d’une remise de table-bancs à l’école. La communauté éducation a magnifié le geste et salué l’engagement marqué de Counterpart International pour le renforcement de la qualité de l’éducation.