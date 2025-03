​Saint-Louis | Une formation pour renforcer la protection de l’enfance et promouvoir la santé mentale

04/03/2025 21:17

Une formation à l’intention des acteurs engagés dans la protection de l’enfance a été organisée mardi par Enda Jeunesse Action en collaboration avec le Comité Départemental de Protection de l’Enfant (CDPE) et l’Université Gaston Berger (UGB).



L’objectif principal de cette session est de renforcer les compétences des participants dans le domaine de la prévention et de la prise en charge de la santé mentale des enfants, tout en favorisant une culture du bien-être au sein de la société.



Dans un contexte où les difficultés de la vie moderne pèsent lourdement sur les familles, cette formation apparaît comme une réponse adaptée aux besoins croissants d’accompagnement.



Le professeur Ibrahima Giroux, docteur en psychologie et responsable de l’Unité de santé mentale de l’UGB, a souligné l’importance de cette démarche. « Il faut qu’on puisse créer une société où il fait bon vivre, où tout le monde se sent en sécurité et où les parents sont confiants dans l’éducation de leurs enfants », a-t-il déclaré.



Pour le Dr Giroux, les enjeux sont majeurs. « Les difficultés de la vie sont telles que les parents eux-mêmes perdent confiance et ne savent plus comment éduquer sereinement leurs enfants. Or, la famille est la cellule de base de la société. Si les parents ont des doutes et des angoisses, c’est toute la société qui est menacée. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, les couples sont fragiles , a-t-il indiqué.



" Cette formation vise donc à outiller les acteurs de premier plan avec des compétences spécifiques leur permettant d’accompagner efficacement les familles et de prévenir les troubles liés à la santé mentale des enfants", a laissé entendre le psychologue.