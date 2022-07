​Ross-Béthio : Dooley Yakaar tourne le dos à Benno – vidéo

28/07/2022 08:55

Les militants de Dooley Yakaar n’en peuvent plus et demandent à leur président Mansour NDIAYE de mettre un terme à son compagnonnage avec le président Macky SALL. « Il est combattu sur tous les plans. Les leaders de Benno Bokk Yakaar et les responsables de l’Alliance Pour la République qui sont dans le département de Dagana et la région de Saint-Louis, sont entrain de le combatte. Ce, dépit des multiples efforts qu’il a consentis pour les victoires du président Macky SALL et de la majorité présidentielle dans le WALO », confie Ndiaga DIOP, le responsable des jeunes de ce mouvement. « Le président Macky SALL n’a aucune considération pour notre parti. Il n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris à son endroit. Et Mansour FAYE est le premier a sciemment bloqué le dossier de Mansour NDIAYE », a-t-il fustigé.