​Richard-Toll : la CSS veut produire 141 000 tonnes de sucre

13/11/2023 19:55

La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) veut atteindre pour cette nouvelle campagne agricole, 141.480 tonnes de sucre, a annoncé son directeur général, Guillaume Ranson.



Il a décliné cet objectif de son entreprise en marge d’une cérémonie de lancement de la campagne agricole 2022-2024, organisée récemment à Richard-Toll (nord).



" Nous avons comme objectif 141 480 tonnes de sucre. Mais vous savez tous qu’on peut faire beaucoup mieux ", a déclaré Guillaume Ranson.



Après avoir souligné »l’excellent état d’esprit » de l’Amicale des cadres, il a invité tous les acteurs de l’entreprise » à la cohésion, à l’engagement et à l’implication » pour »une bonne campagne agricole ».



Le président de l’Amicale des cadres, Papa Makha Sarr, s’est réjoui du travail abattu l’année dernière et dit être certain que les objectifs de cette campagne seront dépassés.



APS