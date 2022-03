​Retard dans les travaux de l'aéroport de Saint-Louis : Alioune SARR, pas content, presse Transcom – vidéo

14/03/2022 20:12

En visite lundi à l’aéroport régional de Saint-Louis pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux, le ministre du tourisme et des transports aériens n’a pas caché son insatisfaction. Alioune SARR n’a pas digéré les retards notés dans l’exécution de travaux. Il s’agit notamment de la non réalisation du mur de clôture qui constitue un réel problème de sécurité pour le site. « Soit le mur de clôture est fait dans les meilleurs délais, soit je proposerai au chef de l’Etat que l’AIDB le fasse et que l’entreprise Transcom soit pénalisée », a indiqué le ministre. « Il est important que cet aéroport soit livré avant le mois de juin », a-t-il ajouté.