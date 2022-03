​Renforcement de l’équité : l’UGB adopte une charte (vidéo)

22/03/2022 23:45

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a franchi une nouvelle étape de sa politique de prise en charge du genre et de l’équité. En effet, une nouvelle charte a été établie mardi au terme d’un conclave entre des représentants des différentes composantes de la communauté. Pour Fatou DIOP SALL, la présidente de la cellule genre et équité, ce nouveau dispositif va marquer l’ancrage de l’institution dans « une vision positive du genre ». La sociologique soutient que ce document consensuel « porte la vision de l’UGB sur la politique d’équité » et permettra de « renforcer les conditions d’études de travail ». Il prend en charge la gouvernance de l’Université, l’occupation des postes, la formation et la recherche. La rencontre a été une occasion « d’identifier les contraintes auxquelles la communauté fait face en terme d’équité et de justice », et « de réfléchir à un cadre permettant d’assainir l’institution ».