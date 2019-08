​Renégociation des contrats pétroliers : AAR LINU BOKK/Saint-Louis pose le débat (vidéo)

La section Saint-Louisienne de la plateforme citoyenne AAR LINU BOKK a invité, samedi, un panel autour de la renégociation des contrats pétroliers signés « au détriment du peuple sénégalais ». D’éminentes personnalités universitaires, des membres de la société civile et des représentants de partis politiques ont pris part à ce conclave. Les parties prenantes à la rencontre qui ont fustigé la signature non « non concertée » de ces documents dénoncent une « tendance dictatoriale » du régime en place, matérialisée par les arrestations « injustifiées » de Guy Marius SAGNA et d’Adama GAYE. Ils invitent le régime en place à libérer ces « citoyens et patriotes» dans les plus brefs délais.