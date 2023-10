​Remise de fournitures scolaires : la Commune de Saint-Louis dope ses écoles

18/10/2023 06:57

D'importants lots de cahiers et de matériels géométriques ont été mis à la disposition des 46 écoles et des 63 établissements préscolaires par la ville de Saint-Louis. La dotation a été réceptionnée hier par l'inspection de l'éducation et de la formation du district communal. Ce dernier a magnifié la portée de ce geste renouvelé à chaque ouverture de classes.



" C'est un appui consistant qui permettra à tout le monde de travailler dans de bonnes conditions", a déclaré Al Ousseynou SARR devant Fatou DIOUF, l'adjointe au maire chargée de l'éducation.



M. SARR s'est félicité par ailleurs des efforts fournis par la municipalité pour la rénovation d'écoles en état de délabrement.