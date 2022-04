​Ramadan : que se passe-t-il dans votre corps quand vous jeûnez ?

02/04/2022 06:56

Le Ramadan est-il bon pour la santé ? Voici ce qui arrive à votre corps lorsque vous jeûnez pendant 30 jours, vous allez être surpris. Chaque année, des millions de musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil pendant 30 jours lors du Ramadan, l'un des cinq piliers de l'Islam. Ces dernières années, le Ramadan s'est déroulé pendant les mois d'été dans l'hémisphère nord, avec des journées plus longues et un temps plus chaud. Cela signifie que dans certains pays, comme la Norvège, les personnes peuvent jeûner jusqu'à 20 heures par jour cette année.