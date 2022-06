​RSE : l’OMVS renforce sa collaboration avec la Commune de Saint-Louis – vidéo

04/06/2022 23:54

Un nouvel accord cadre entre la Commune de Saint-Louis et l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), a été signé, vendredi. Il formalise une synergie d’actions multiforme que l’organisation va mener au profit de la ville tricentenaire dans la cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (Rse). Déjà, pour la rénovation du poste de santé de Sindoné (île Sud), la Commune de Saint-Louis est bénéficiaire d’un appui consistant de la Société de gestion de Manantali (SOGEM), une branche de l’OMVS. « La formalisation de cette coopération permettra de renforcer les actions à notre faveur et d’engager de nouvelles », s’est réjoui Mansour FAYE, le maire de Saint-Louis. Rappelant les bénéfices que la ville tire des initiatives de l’Organisation, il a évoqué que la construction prochaine du port fluviomaritime inscrit sur les lignes du projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Il faut souligner qu’en plus du partenariat ficelé avec NDAR, l’OMVS va coopérer avec les autres municipalités du bassin du fleuve Sénégal.