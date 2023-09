1. ELHADJ MOMAR DIEYE le 18/09/2023 10:40



C'est un immense plaisir que je salue cette belle initiative non seulement en ma qualité de résident du quartier de Tendjiguéne mais surtout en tant que conseiller départemental et Président de l'Asc Idéal.

Une mention spéciale à ce fils de Tendjiguéne Elhadj Abdou Karim NDIAYE qui ne cesse d'apporter appui et conseil à la zone. Président nous en sommes conscient et reconnaissant.

VIVE LE GRAND TENDJIGUENE

VIVE LA ZONE 3