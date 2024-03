​Présidentielle : les jeunes exhortés à retirer leurs cartes d’électeur

23/03/2024 15:09

En collaboration avec l’USAID, le National Démocratic Institute (NDI) et la plateforme « Aar Sunu Élection », des échanges interactifs sur les programmes et politiques envers la jeunesse ont été organisés à l’Université Gaston Berger. Ces espaces de dialogues établis à travers le programme « Waxtaan diggante Ndaw ñi » ont permis de discuter sur les problématiques de la citoyenneté, de l’emploi des jeunes, du pétrole et du gaz. Ils ont encouragé des réflexions sur des questions liées à la gestion des ressources naturelle, à la protection sociale et à la prise en charge de la question du genre.