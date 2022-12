​Présidentielle 2024 : une dynamique citoyenne décèle les germes de la violence - vidéo

16/12/2022 06:21

À la suite d’une conversation sur les enjeux des médias sociaux, l'engagement citoyen et responsabilité à l’endroit des jeunes, Timbuktu Institute a initié hier jeudi un cadre d’échanges sur les voies de pacifier le scrutin présidentiel en vue. Le débat, confié au conseil communal de la jeunesse, a mobilisé des jeunes acteurs politiques, des organisations communautaires de bases, des représentations religieuses et des bajenu Gox. Le but est de dégager des stratégies de communication et de sensibilisation qui poussent la jeunesse à porter le message de la paix.