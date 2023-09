​Présidentielle 2024 : Une saint-Louisienne déclare sa candidature

25/09/2023 09:45

La liste des candidats pour la présidentielle de 2024 s’allonge. Yacine SY, native de Saint-Louis, veut se lancer dans la course. Sous le slogan « Sunu ëlëk ci sunuy loxo », la candidate individuelle âgée de 35 ans, veut « corriger les espoirs brisés » de la jeunesse et « reprendre le pays des mains de ceux qui le détruisent ». « Nous avons tout ce qu’il nous faut pour nous développer », a-t-elle dit hier lors d’une rencontre avec la presse. « J’ai décidé de me lancer pour que le Sénégal change de visage. Pour que nos ressources soient bien exploitées et que ses retombées soient profitables aux populations », a-t-elle ajouté.