​Poubelles intelligentes, arrosage automatique, chauffage solaire : des procèdés innovants et durables enseignés à des lycéennes de Saint-Louis

24/09/2023 21:22

Dans le cadre d’une collaboration entre Go4stream et le Centre de Recherches et de Documentation du Sénégal (Crds), un programme d’initiation en sciences et en mathématiques chez les jeunes filles a été lancé. Démarré en mai, le « STEM Mousso » proposé par d’anciennes bénéficiaires du programme de bourse américaine Yali, a tenu sa première session. Durant de cinq jours, des lycéennes aux collégiennes de Saint-Louis ont bénéficié d’une initiation en Sciences, Technologies, Ingénierie, Art et Mathématiques. Des applications innovantes (poubelles intelligentes, arrosage automatique, chauffage solaire) ont été expérimentées par les génies.