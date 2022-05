​Podor : la SAED satisfaite de ses chantiers, décline ses ambitions – vidéo

25/05/2022 10:56

Une délégation de la SAED, conduite par son Président de Conseil d’administration et on directeur général a visité mardi des travaux d’aménagements et d’irrigation menés par la société dans la zone de Podor. La société rénove le casier agricole de Nianga connu pour la densité de ses exploitations rizicoles et horticoles. Une activité qui devra multiplier le potentiel agricole de ces champs. La mission s’est également rendue à Souima où plus d’une soixantaine d’hectares est en cours d’aménagement. Il faut rappeler que le département de Podor bénéficie de plusieurs programmes sociaux de la SAED. Ces initiatives veulent favoriser l’accès à la terre aux financements pour les femmes en plus d’encourager la jeunesse à s’engager dans l’agriculture. Des initiatives qui suscitent de la satisfaction auprès de Sitor NDOUR, le PCA de la SAED. « Cette visite confirme tout le bien que je pensais de la présence de la SAED dans la vallée », a-t-il dit. « Cette dynamique sera maintenue. Nous avons d’importantes zones cultivables à notre portée. Il faut donc renforcer les moyens pour qu’elles soient aménagées au plus vite. Ainsi, nous pourrons atteindre la souveraineté alimentaire », a indiqué Aboubacry SOW.