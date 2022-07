​Pénurie d’eau : Moumbaye menace de "renverser" Macky SALL – vidéo

18/07/2022 07:55

La carence d’eau potable d’eau qui secoue le département n’épargne pas le village de Moumbaye (Commune de Ndièbène Gandiol). Assoiffées, ses populations crient leur ras-le-bol et comptent exprimer leur mécontentement à travers les urnes. « Il n’ y a pas de mots pour traduire le désarroi que nous vivons. Nous sommes délaissées et pourtant, nous avons grandement contribué à l'élection du président Macky SALL », a déclaré une des femmes. « Notre principal problème à Gandiol, c’est le manque d’eau potable. Nous allons vers des élections et nous tenons à dire à Macky SALL que nous le renverserons s’il ne met pas fin à notre calvaire », a-t-elle dit.