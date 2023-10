​Parrainage d’Idrissa SECK : Rewmi vise 6.000 parrains dans le département

19/10/2023 08:28

L’appel à la mobilisation est lancé au sein de Rewmi/NDAR à l’occasion du démarrage des opérations de parrainage. Hier, les différents responsables de zone ont été conviés à une réunion d’informations et d’évaluation sur ce processus électoral.



« Sur les 1.767 parrains exigés pour le département, plus de 2.100 ont été déjà obtenus », a renseigné, revigoré, Mouhamed SAKHO, le délégué régional charge du parrainage.



Un score qui suscite de la réjouissance de la part du docteur Abdoulaye NDOYE, vice-président du parti. Pour lui, l’objectif sera largement dépassé dans les jours à venir. « Nous tablons sur 6.000 signatures dans le département et ce défi est à notre portée », a-t-il assuré. Le docteur NDOYE d’exhorter la jeunesse du parti à renforcer le maillage et leur présence sur le terrain.