​PPCS et du SERRP : des "projets d’envergure" selon le ministre Oumar GUEYE qui se dit satisfait des réalisations – vidéo

28/06/2022 20:22

Le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires s’est imprégné mardi de l’état de mis en œuvre du Projet de protection côtière de Saint-Louis (PPCS) et du Programme de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP). En compagnie du directeur général de l’Agence de Développement Municipal (ADM), il s’est rendu à la digue de protection de Guet-Ndar puis au site de relogement d’urgence des sinistrés de la mer à Diougob (Commune de Gandon). Oumar GUEYE a annoncé l’inauguration prochaine, par le président Macky SALL, de ces linéaires de 2175 mètres érigés en bouclier contre l’avancée de la mer. Il s’est dit satisfait de la « réussite » de cette initiative soutenue par l’Agence Française Développement (AFD) à hauteur de 10 milliards de FCFA. A Diougob, le ministre, s’est félicité du caractère intégrateur du SERRP après une visite des chantiers en cours. Ce cadre en aménagement devra abriter le programme de relogement définitif des victimes de l’érosion côtière. « Nous avons pu constater que le terrassement du site et la voie sont en cours. Et que les questions liées à l’assainissement ont été bien intégrées. Un système de drainage des eaux pluviales a été également mis en place », a confié le porte-parole du Gouvernement. M. GUEYE laisse présager « une cité moderne avec 500 logements de différents standing ». Il a remercié la Banque mondiale dont l’engagement a permis de mobiliser 45 milliards FCFA en faveur de ce programme. « Ce sont des projets d’envergure qui ont été menés pour le grand bénéfice des populations menacées par la furie des vagues », a conclu Oumar GUEYE.