​PIKINE – SAINT-LOUIS : les impacts positifs du Centre des Sourds-muets sur la vie de centaines de jeunes (vidéo)

Fondé en 2015 grâce à un élan de générosité des membres de la FIDEI, le entre des sourds-muets est devenu une espace de construction d’avenirs à laquelle les communautés environnantes se sont fortement attachées. Ce cadre de formation a permis de développer d’importantes aptitudes chez les bénéficiaires qui ont ainsi gagné leur autonomie.



Ce matin, l’engagement d’un des jeunes élèves arrachés à l’affection de ses camarades et du staff a été magnifié au cours d’une cérémonie d’hommage et de convivialité.



Pape Babacar GNIGNE, brave travailleur avait démarré par l’ébénisterie avant d’atterrir à la menuiserie métallique. Sa passion du travail était nourrie par une volonté de soutenir sa famille. « Nous espérons que son message durera toujours ici et au-delà de Pikine », a déclaré Olivier GROUÈS, le président de la FIDEI.



« Ces enfants ne souffrent pas d’handicap, ils sont différemment capables. Ils ont tous des aptitudes », a-t-il ajouté en marge d’une visite de courtoisie.



M. GROUÈS s’est félicité par ailleurs de la bonne gestion du centre après avoir visualisé plusieurs présentations sur son fonctionnement. « Cette vertu de transparence est le signe d’une grande intégrité. Cela nous encourage à écouter pour connaître les besoins », a-t-il dit.