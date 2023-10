​Octobre Rose : SGSY sensibilise sur les cancers du sein et du col de l'utérus

29/10/2023 18:47

L’association "And Defar Sama Gox Sama Yité" a bouclé la célébration de l’octobre par une conférence-sensibilisation sur les dangers des nouvelles pratiques en vogue chez les femmes. « La tendance est á l'usage d’astuces aux fortes composantes chimiques provoquant des effets désastreux sur l’organisme », alerte Ndèye Alimata DIA, la présidente de cette structure. « Notre alimentation est aujourd’hui fortement contaminée. On ne sait plus vraiment ce que l’on mange », a-t-elle déploré. Cette activité s’est tenue grâce à l’accompagnement du mouvement Sama Gokh Sama Yité. « C’est une initiative rare que nous saluons. Elle permettra aux participantes de servir de relais auprès de leurs communautés et de leur sensibiliser sur les types de cancer.