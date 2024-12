​Mpal : la RBTDS, marraine de l’autonomisation féminine

05/12/2024 19:11

Après avoir formé une soixantaine de femmes sur la gestion financière et remis des équipements de transformation de fruits et légumes à trois groupements féminins, la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal (RBTDS) a délivré hier mercredi des attestations de formalisation à ces organisations.



La cérémonie s’est tenue sous la présence du maire Mor Guèye GAYE, séduit par le geste.



« Ces récépissés leur permettront de pouvoir bénéficier des programmes de financement », a déclaré l'édile de la cité religieuse. Il a magnifié la démarche solidaire de la RBTDS et son appui logistique en faveur des braves dames de sa localité. « Cette dotation va de réduire la charge des travaux des femmes et augmenter les sources de revenus », a-t-il ajouté.