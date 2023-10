​Modernisation de la pratique agricole : l’AJE cible la jeunesse

06/10/2023 07:06

Le projet « Jublu Ci Mbay » lancé en janvier dernier et mis en œuvre par l’Association Jeunesse Espoir (AJE) poursuit sa trajectoire. Un concours de l’innovation a été lancé jeudi à l’incubateur de l’UGB, en marge d’un salon sur les innovations et la transformation de l’agriculture par les TIC (SAGRITEC). Après l’appel à candidatures, une trentaine d’équipes ont postulé. Cinq sont retenues pour la finale et la meilleure solution proposée sera primée et accompagnée à concrétiser son projet.