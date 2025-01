​Mine ERAMET GCO : un rapport accablant sur les conséquences sociales, environnementales dans la Zone des Niayes

28/01/2025 09:04

Le 25 janvier 2025, un rapport circonstancié sur la situation historique, sociale et environnementale de la Mine ERAMET GCO dans la zone des Niayes a été rendu public. Ce document, élaboré par le Comité de Défense des Niayes, la Mairie de Diokoul Diawrigne et Afrigreen Lab, jette une lumière inquiétante sur les répercussions de l'exploitation minière sur les communautés locales et l'environnement.