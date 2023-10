​Marché NDAR TOUTE : pourquoi les commerçants refusent la patente

19/10/2023 06:26

Les courants ne passent plus entre la perception municipale et le comité de gestion du marché de Santhiaba (Ndar Toute). Devant le refus catégorique opérateurs de payer la patente, une sommation de fermeture leur a été servie et la police veille à l'application de la mesure qui suscite de vives contestations.



" La récurrence des foires commerciales organisées par la Commune et la chambre de commerce nous ont ruinées. Ainsi que la fermeture du pont Moustaph Malick GAYE qui a réduit notre clientèle. Nous ne refusons pas de payer, nous n'avons pas les moyens", souffle leur président.



" L'économie locale n'est pas encouragée par les foires à profusion", a-t-il soutenu. Il est déplorable de constater que la gestion des marchés soit confiée à des adjoints au maire qui n'ont pas les compétences", s'est insurgé El Hadj Lamine SECK qui demande à la municiplite de faire preuve de compréhension.