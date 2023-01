" ​Mansour tu n'a pas appuyé sur la gachette, mais tu as fourni l'arme du "crime". Par Modou Mbène GUEYE

13/01/2023 14:45

Le drame de Sikilo qui a plongé le pays entier dans l'émoi et dans la consternation continue de faire couler beaucoup d'encre. Les commentaires vont bon train quant à ses causes et surtout quant à ses responsables directs ou indirects. Les transporteurs, chauffeurs et autres acteurs du secteur ont vraiment bon dos. Certains analystes ont de façon péremptoire, doublés d'une mauvaise ou d'un intérêt politique, très vite imputé cette tragédie aux seuls défunts conducteurs des deux bus ou à l'état de ces derniers.