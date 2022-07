​Mansour Faye charge encore l'opposition : " elle veut bloquer le pays et provoquer une guerre civile."

29/07/2022 08:16

Le maire de Saint-Louis s'en est violemment pris à l'opposition sénégalaise qu'il accuse de vouloir instaurer le chaos et la pauvreté. " Elle veut supprimer les bourses sociales et les cash transfert que vous venez de recevoir. Elle veut bloquer le pays et provoquer la hausse des prix. Quand un pays ne marche pas, elle sombre dans la guerre civile. C'est le vœu de l'opposition. Elle vous demande de leur remettre l'Assemblée nationale pour freiner le travail du président Macky Sall. C'est pour cela qu'ils s'adonnent aux invectives ", a assuré la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. " Combattez-les. Ne mettez pas leurs bulletins dans l'enveloppe", a laissé le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui tenait une caravane aux Eaux Claires et à Diaminar.