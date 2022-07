​Mansour FAYE vante ses réalisations au profit de l’île Sud – vidéo

24/07/2022 14:05

La tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a procédé hier à l’inauguration du poste de santé de l’île Sud, accompagné de son collègue Amadou BA et du coordonnateur local du MPCL Pape Larou MAR. Mansour FAYE a réitéré sa volonté d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations de Sindoné en invitant ces dernières à faire preuve de plus de reconnaissance. De la mise en œuvre du Plan de Développement Touristique (PDT) en passant par le programme d’assainissement de l’île de NDAR et la construction de cette institution sanitaire, l’édile évoque des réalisations structurantes mises au profit de ce quartier. « Nous avons perdu Sindoné lors de l’élection municipale. Cela ne nous empêchera pas de continuer le travail. Mais celui qui travaille, il faut l’encourager », a-t-il dit. « S’il y a des difficultés, il faut les poser sur la table et nous apporterons les solution s nécessaires », a-t-il ajouté.