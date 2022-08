​Mansour FAYE sur sa defaite : " J’ai compris le message … " - vidéo

01/08/2022 21:29

« Les populations m’ont lancé un message à travers les urnes et leurs choix de nouveaux députés. Je l’ai compris et je vais en prendre compte », a dit la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar en conférence de presse avec les responsables de la mouvance présidentielle.



Il a réitéré sa détermination à « pousser Saint-Louis de l’avant ». « Je ne démissionne pas et je ne démissionnerai pas. Je suis plus que jamais engagé à changer le visage de Saint-Louis », a déclaré l’édile de Saint-Louis.



« Nous avons perdu certes, mais nous allons nous préparer pour d’autres échéances. Nous nous relèverons et cette fois, personne ne pourra nous arrêter », a-t-il avancé sous les fortes ovations de ses militants.