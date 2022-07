​Mansour FAYE : " La victoire est déjà acquise. C’est le score qui m’intéresse"

23/07/2022 14:22

C’est une randonnée pédestre à laquelle la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) s’est livrée hier sous la houlette de sa tête de liste Mansour FAYE, maire de Saint-Louis. Lui-même a donné le tempo de cette promenade sportive avec la jeunesse, à bord de son vélo sur l’avenir Général de Gaulle. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s’est dit revigoré et confiant devant l’engagement de la jeunesse de Benno. Il a exhorté cette dernière à maintenir la dynamique de sensibilisation et de massification. « La victoire est déjà acquise. C’est le score qui m’intéresse » leur a indiqué Mansour FAYE.