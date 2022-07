​Mansour FAYE : " Des professeurs endoctrinent leurs élèves et les incitent à récupérer leurs cartes " - vidéo

La caravane de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a investi hier les quartiers de Darou et Medina Marmiyal accueilli par les responsables locaux Ousmane DIALLO, Amady DIALLO et Insa COULIBALY. Mansour FAYE qui s’est réjoui de l’engouement des militants et sympathisants lors de ses visites de proximité a passé en revue les actions entreprises par le Gouvernement au bénéfice des populations de Saint-Louis et de ses environs. Il a notamment magnifié les retombées économiques de l’exploitation du gaz, de centre hospitalier dont la première pierre a été posée par le Président Macky SALL et de la future autoroute Dakar/Saint-Louis.



« Dans tous les quartiers, de nouvelles voiries sont installées avec des dispositifs d’éclairage public. Ce n’est pas de la magie. Nous ne pouvons pas forcer celui que refuse de voir la réalité, mais, qu’il ne nous retarde pas », a-t-il dit. L’édile a invité les parents à conscientiser leurs enfants à ne pas répondre à l'appel de l’opposition.



« La jeunesse est victime d’une manipulation à travers les réseaux sociaux. Certains font l’objet d’endoctrinement de la part de leurs professeurs. Ce sont ces derniers qui les incitent à s’inscrire et à récupérer leurs cartes d’électeurs. Que les parents refusent cela. Ils veulent conduire le pays vers sa perte », a regretté le maire de Saint-Louis.



« L’opposition n’a pas de programmes. « Le président Macky SALL a beaucoup pour les enseignants. Il a pratiquement doublé leurs salaires.