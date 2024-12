​Mairie de Saint louis : Entre risque d’un temps mort de 3 années ou un plein règne en fin temps politique du Maire

16/12/2024 07:38

« Koulou nafssine Zaa i khatoul mawti ». Cheikh Anta, Mamadou Dia, Dansokho, entre autres ne sont plus après avoir positivement marqué l’histoire politique. Que Firdawsi soit leur demeure. Récemment, Idrissa Seck, Ousmane Ngom, Robert Sagna, etc. qui ont aussi joué les premiers rôles sont en fin de temps politique. Dans la vie, toute chose a une fin.



Ceci, tout le monde le sait mais vous Monsieur le Maire de Saint Louis non seulement vous le saviez mais vous viviez avec. Je vous ai entendu en tant que Ministre dire ceci « li yeup, dafay diekh ».



Donc Monsieur le Maire de Saint Louis, ne devriez-vous prendre conscience que « diekh na », que ce temps politique est terminé surtout que politicien tu n’en es pas un. Sans surprise aucune, car ce n’est en réalité que le cours normal de la vie. « Kou doul Yalla dinga xéwi, dinga Sapi, dinga diexal ». Dans les démocraties modernes, les élites circulent. Pendant 12 ans vous avez apporté par devoir et loyauté votre contribution à l’APR et à votre leader le Président Macky SALL.



Aujourd’hui, 13 décembre 2024 (veille de la réunion du conseil municipal), je vous suggère de décider de vous consacrer entièrement pour Saint Louis pour ce qui vous reste de ce temps de prolongation politique qui devrait aller jusqu’aux prochaines élections locales (Incha Allah), SVP Monsieur le Maire.



Toutefois, pour cette prolongation, soyez conscient que les saintlouisiens ne vous attendent plus dans la construction de routes ni dans l’assainissement encore moins dans la construction d’édifices (hôpital, marchés, stades) qui coutent chers et qui ne peuvent être réalisés qu’avec les moyens de l’Etat central. En toute évidence, bien sûr, car ils savent, qu’à l’avenue Roume il n’y a plus votre leader



Dans ce temps que vous réserverez pour Saint Louis et pour Ndar, faites reprendre l’animation au développement qui manque à Saint Louis et construisez-là autour de l’emploi des jeunes, de la promotion économique des femmes, de la salubrité et de la culture. Des cas pratiques dans tous ces secteurs sont déjà développés. Saint Louis capitalise une grande expérience pour ce chantier et des opportunités énormes existent. Ils sont nombreux les saintlouisiens qui veulent mettre la main à la patte. Donnez-leur l’occasion de contribuer généreusement. Ainsi vous donnerez un sens et un contenu à l’approche par les parties prenantes qui est la meilleure stratégie de mobilisation et de responsabilisation des acteurs qui sont en même temps les bénéficiaires de l’action municipale.



L’engagement pour le développement de la ville n’a rien de politique et il interpelle tous les domou Ndar sans distinction aucune.



Pour vous dire Monsieur le Maire que même en fin de temp politique, vous pourriez encore régner sur Saint Louis. Vous en avez les qualités.



Décidez-vous Monsieur le Maire, de vous consacrer exclusivement à Ndar, Saint Louis ne peut pas se permettre d’un temps mort de trois ans.



Respectueusement.



Mamadou MBAYE

Ex Président du Conseil de quartier Léona -HLM

Ex chargé de programme ADC

Léona Sor Saint-Louis