​Lutte contre les détournements de deniers publics | Mansour NDIAYE appelle à sensibiliser les étudiants

14/02/2025 20:43

Mansour NDIAYE, expert en microfinance et finance islamique, a insisté jeudi sur l'importance de la sensibilisation des jeunes aux dangers des détournements de deniers publics. Cet appel intervient alors que le pays est secoué par la publication d'un rapport accablant de la Cour des comptes, révélant des dysfonctionnements dans la gestion des finances publiques sous le magistère de Macky SALL.



« Les étudiants d'aujourd'hui seront les futurs gestionnaires de ce pays », a affirmé M. NDIAYE qui animait une conférence à l'intention des étudiants de Sup Deco/Saint-Louis, « Ils occuperont des postes clés dans les banques et au sein des instances de gouvernance. Le rapport de la Cour des comptes interpelle notre conscience souligne l'urgence de former ces jeunes afin qu'ils puissent relever les défis économiques », a-t-il ajouté.



L'expert a salué l'initiative de Sup Deco, qui témoigne, dit-il « relève de la transmission des savoirs » et d’encourager l’innovation entre les générations,. M. NDIAYE a rappelé que la finance islamique, désormais une réalité mondiale, en donnant l’exemple de plusieurs pays qui ont fait des avancées significatives dans ce domaine.



Mansour NDIAYE a également magnifié l'engagement du Premier ministre Ousmane SONKO, qui a mis l'accent sur les mécanismes de la finance islamique dans sa déclaration de politique générale. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté de diversifier les outils financiers disponibles pour un développement économique durable.



Conscient de l'importance croissante de la finance islamique, Sup Deco/ Saint-Louis a intégré cette discipline dans son programme académique. Son directeur Ndiaga DIOP a souligné qu'en plus des cours théoriques, il est crucial pour les universités d'organiser des conférences afin que les étudiants puissent explorer des thèmes d'actualité non abordés en classe, les préparant ainsi à la mondialisation.