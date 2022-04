​Les dessus d’un limogeage sur commande

15/04/2022 07:12

La direction de l’IAM a été contraint de reculer dans son option d’engager le gendarme. Elle a été invitée à choisir entre son «agrément » et le capitaine Touré, renseigne Alerte Quotidien. Des proches du pouvoir sont, en effet, remontés contre cette mesure qu’ils jugent « contreproductive et impopulaire ».



Ce dernier a pris la décision avec philosophie et à tenter de remonter le moral à la direction de l’institution d’enseignement supérieur privé. Une cagnotte lancée hier par la mafia Kacc Kacc a pu collecter 25 millions FCFA pour le Capitaine Touré en moins d’une journée.



NdarINFO