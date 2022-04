​Législatives : À Gandon, BBY sur la dynamique de l’union – vidéo

25/04/2022 06:23

Le maire de la Commune de GANDON par ailleurs coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar(BBY) de cette localité en invité vendredi les différentes mouvances affiliées au régime à un « Ndogou » de fraternisation et de partage avec les responsables et des membres de la mouvance présidentielle. Une occasion saisie par Alpha Mamadou DIOP pour convier les différentes sensibilités à la cohésion après les remous et tiraillements des locales.