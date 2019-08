​La Linguère de Saint-Louis est en deuil

L’équipe cadette de la Linguère de Saint-Louis perd un de ses gardiens de but. Jean SILVA, un jour discipliné et talentueux, calme et dévoué, selon les témoignages de ses coéquipiers, a tiré sa révérence, ce dimanche. La levée du corps est prévue ce lundi à 11 heures à la grande mosquée de Cité NIAKH



NDARINFO présente ses profondes condoléances au staff de la Linguère, à sa famille et à toute la population de la ville.