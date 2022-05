​LUTTE CONTRE LA MIGRATION CLANDESTINE : ONE PAC invite les politiques à plus d’engagement – vidéo

10/05/2022 00:09

Le musicien Saint-Louisien établi en Espagne a déploré lundi la recrudescence du phénomène de la migration clandestine en appelant les jeunes à démystifier « l’eldorado incertain » qui l’encourage. Birane WONE alias One Pac déplore le péril qui guette la jeunesse dans ces aventures dangereuses et mortelles en affirmant qu’il découle notamment du manque d’emplois. Il invite dès les pouvoirs pouvoirs d'apporter des solutions concrètes et efficaces à ce fléau. Le musicien s’exprimait en mage du lancement du Festival « Back to the Roost ». Cet événement convie la diaspora sénégalaise à un « retour aux sources » et à « la reconstruction » de notre pays.